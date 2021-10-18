Показалось, что хотели обокрасть. В Киеве на мужчину напали с ножом (видео)

Полиция задержала нападавшего / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве сегодня, 18 октября, на Левобержной (Днепровский район) на мужчину напали с ножом. Что на самом деле произошло на месте ЧП выясняют в полиции.

Об этом сообщает ХК в Telegram.

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"Человек ранен, "скорая" увезла, о его состоянии ничего неизвестно", – пишут в Сети.

По предварительной информации, нападавшего задержали, прибыло сразу четыре экипажа полиции.

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Пик преступности в Украине

Очевидцы сообщают, что нападавшему мужчине показалось, что у него хотели украсть сумку.

Уровень преступности в Украине начал рости в первые годы независимости страны, достигнув своего пика в 2000 году. Дальше криминогенная ситуация улучшилась с начала 2017 года.

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