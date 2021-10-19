Покончил жизнь самоубийством? В Киеве мужчина выпал из окна многоэтажки

Мужчина упал прямо на тротуар перед домом / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве сегодня произошел трагический случай на Троещине. На улице Милославская, 47 человек выпал из окна многоэтажки.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.
"С верхних этажей жилого дома упал на тротуар у подъезда человек. К сожалению, от полученных при падении травм мужчина скончался на месте. На вид около 50 лет", – пишут в Сети.
Сейчас следователи выясняют личность погибшего и все обстоятельства происшествия.
Самые частые причины самоубийств среди подростков
Последнее время в столице участились также попытки самоубийства у подростков.
По информации BBC, основными причинами самоубийств среди несовершеннолетних являются конфликты с родителями, в школе и неразделенная любовь. Кроме того, на такой шаг могут подвигнуть в социальных сетях. Именно "группы смерти" могут заставить ребенка совершить самоубийство.
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