Полицейские устроили две погони на улицах Киева. Обе закончились ДТП (видео)

В Киеве произошло две ДТП в результате погонь полицейских. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве сегодня произошло сразу две погони за автомобилями-нарушителями. Обе закончились авариями.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Погоня возле метро Святошин
Там патрульные полицейские потребовали остановиться водителя Nissan X-trail. Однако тот, вместо остановки, нажал газ в пол.
Началась погоня которая закончилась уже через 800 метров столкновением с несколькими автомобилями.
"Водителя познакомили с родным асфальтным черноземом, отдыхает, уже не спешит", – говорится в подписи к видео.
Погоня на Теремках
Водитель Toyota Solara решила удрать от полиции, но неудачно. Инцидент произошел на Теремках-2.
На большой скорости водитель уходила от полиции по улице Вильямса. Полиция перекрыла движение по соседней улице Максимовича.
В итоге, Toyota устроила ДТП, протаранив припаркованный Land Rover Discovery. Полиция оформляет происшествие.
Почему водитель решила бежать от полиции и за что ее хотели остановить – неизвестно.
Самые распространенные причины ДТП
С начала года самыми распространенными причинами ДТП в Украине были:
- Нарушение правил маневрирования;
- Превышение безопасной скорости;
- Несоблюдение дистанции;
- Нарушение правил проезда перекрестков;
- Управление транспортом в состоянии опьянения.
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