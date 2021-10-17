Поліцейські влаштували дві погоні на вулицях Києва. Обидві закінчилися ДТП (відео)

У Києві відбулося дві ДТП в результаті погонь поліцейських. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві сьогодні відбулося відразу дві погоні за автомобілями-порушниками. Обидві закінчилися аваріями.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

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Погоня біля метро Святошин

Там патрульні поліцейські попросили зупинитися водія Nissan X-trail. Однак той, замість зупинки, натиснув газ в підлогу.

Почалася гонитва яка закінчилася вже через 800 метрів зіткненням з декількома автомобілями.

"Водія познайомили з рідним асфальтовим чорноземом, відпочиває, вже не поспішає", – йдеться у підписі до відео.

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Погоня на Теремках

Водій Toyota Solara вирішила втекти від поліції, але невдало. Інцидент стався на Теремках-2.

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На великій швидкості водій тікала від поліції по вулиці Вільямса. Поліція перекрила рух по сусідній вулиці Максимовича.

У підсумку, Toyota влаштувала ДТП, протаранивши припаркований Land Rover Discovery. Поліція оформляє подія.

Чому водій вирішила тікати від поліції, і за що її хотіли зупинити – невідомо.

Найпоширеніші причини ДТП

З початку року найпоширенішими причинами ДТП в Україні були:

Порушення правил маневрування;

Перевищення безпечної швидкості;

Недотримання дистанції;

Порушення правил проїзду перехресть;

Управління транспортом в стані сп'яніння.

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