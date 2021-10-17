Поліцейські влаштували дві погоні на вулицях Києва. Обидві закінчилися ДТП (відео)

У Києві відбулося дві ДТП в результаті погонь поліцейських. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві сьогодні відбулося відразу дві погоні за автомобілями-порушниками. Обидві закінчилися аваріями.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Погоня біля метро Святошин
Там патрульні поліцейські попросили зупинитися водія Nissan X-trail. Однак той, замість зупинки, натиснув газ в підлогу.
Почалася гонитва яка закінчилася вже через 800 метрів зіткненням з декількома автомобілями.
"Водія познайомили з рідним асфальтовим чорноземом, відпочиває, вже не поспішає", – йдеться у підписі до відео.
Погоня на Теремках
Водій Toyota Solara вирішила втекти від поліції, але невдало. Інцидент стався на Теремках-2.
На великій швидкості водій тікала від поліції по вулиці Вільямса. Поліція перекрила рух по сусідній вулиці Максимовича.
У підсумку, Toyota влаштувала ДТП, протаранивши припаркований Land Rover Discovery. Поліція оформляє подія.
Чому водій вирішила тікати від поліції, і за що її хотіли зупинити – невідомо.
Найпоширеніші причини ДТП
З початку року найпоширенішими причинами ДТП в Україні були:
- Порушення правил маневрування;
- Перевищення безпечної швидкості;
- Недотримання дистанції;
- Порушення правил проїзду перехресть;
- Управління транспортом в стані сп'яніння.
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