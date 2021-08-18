Полтергейст, огненное заклятие и подземные тоннели в Чернигов. Чем необычен Зеленый театр в Киеве

Сейчас в Зеленом театре не проводят мероприятия, он стоит заброшенным. Коллаж "Сегодня"

Одно из самых загадочных киевских мест – Зеленый театр, что недалеко от станции метро "Арсенальная". В некоторых кругах считается, что это мистическое место. Также говорят, что там прогуливался писатель Михаил Булгаков, а неподалеку было кладбище самоубийц и умерших младенцев.

Об этом пишет 44.ua.

Зеленый театр открыли в качестве послевоенной реабилитации города. Однако из-за новых мест для отдыха терял свою популярность. Но даже несмотря на это, Зеленый театр продолжил бы работать, если бы не пожар, случившийся по странным обстоятельствам. Амфитеатр сгорел после удара молнии.

Легенды о Зеленом театре

Подземелья

Одни говорят, что в подземельях театра находятся порталы, ведущие в другие измерения. А есть и другая версия – якобы тоннели ведут до самого Чернигова.

Как выглядят подземелья в "Зеленке". Фото: General Kosmosa LiveJournal

С подземельями связаны и другие версии. Например, что под Зеленым театром были катакомбы еще в 1100-е годы, как в Киево-Печерской лавре, и что водогонные системы крепости — лишь их верхушка. Пока катакомбы не находили, но строительство пещер в те времена вполне могло быть.

Сокровища и заклятие

Некоторые верят, что в Зеленом театре можно найти сокровища. Экстрасенсы же говорят, что на театре заклятие, которое и привело к пожару. Если его восстановить — Зеленый театр вновь сгорит, поэтому делать это бесполезно.

Как сейчас выглядит театр. Фото: Информатор

Крики из-под земли

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Есть легенда о том, что из-под земли по ночам слышится крик "Ура!". Причем такое явление даже изучается научно. Существует версия, что это звуковая "консервация" старой битвы, происходящей там задолго до строительства укреплений.

Полтергейст Хозяин

Самая популярная легенда связана с полтергейстом по имени Хозяин. Местные жители говорят, что приходя к Зеленому театру, с ним обязательно нужно поздороваться. Как минимум мысленно, но лучше вслух. Тогда не случится ничего плохого, и Хозяин примет гостей в своем владении.

Говорили, что это был человек среднего роста, одетый по моде конца ХІХ, начала ХХ века – в черном плаще и шляпе, которой закрывал лицо. Поговаривали, что он даже применял физические силы, ему даже приписывают изнасилование девушки.

История "Зеленки"

Стены Зеленого театра появились еще в XIX веке, задолго до его открытия – тогда укрепляли Печерскую крепость. Однако такие укрепления не понадобились. После Второй мировой войны место стало центром для работы местных преступников, которые прятали тела ограбленных и убитых туристов в системах подземных тоннелей.

Изначально это было излюбленное киевлянами место. Фото: Retroua

Изменить все решили уже в конце 1940-х годов. Чтобы скрасить послевоенное состояние, когда велось восстановление города, архитектор Александр Власов предложил построить развлекательный парк на этом месте, с каруселями и театром. В 1949 году, используя стены старой крепости, в парке открыли амфитеатр на 4000 мест.

Несколько раз театр пытались восстановить. Фото: Владимир Костюк

Поначалу горожане часто приходили в Зеленый театр, но потом стали реже – появились более удобные места для отдыха. А вскоре театр и вовсе сгорел. Его несколько раз пытались восстановить, но безуспешно.

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