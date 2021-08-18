Полтергейст, вогняне закляття і підземні тунелі в Чернігів. Чим незвичайний Зелений театр у Києві

Зараз в Зеленому театрі не проводять заходи, він стоїть занедбаний. Колаж "Сьогодні"

Одне з найзагадковіших київських місць – Зелений театр, що недалеко від станції метро "Арсенальна". У деяких колах вважається, що це містичне місце. Також кажуть, що там прогулювався письменник Михайло Булгаков, а неподалік був цвинтар самогубців і померлих немовлят.

Про це пише 44.ua.

Зелений театр відкрили в якості післявоєнної реабілітації міста. Однак через нові місця для відпочинку він втрачав свою популярність. Але навіть незважаючи на це, Зелений театр продовжив би працювати, якби не пожежа, що трапилася через дивні обставини. Амфітеатр згорів після удару блискавки.

Легенди про Зелений театр

Підземелля

Одні кажуть, що в підземеллях театру знаходяться портали, що ведуть у інші виміри. А є й інша версія – нібито тунелі ведуть до самого Чернігова.

Як виглядають підземелля в "Зеленці". Фото: General Kosmosa LiveJournal

З підземеллями пов'язані й інші версії. Наприклад, що під Зеленим театром були катакомби ще в 1100-і роки, як у Києво-Печерській лаврі, і що водогінні системи фортеці – лише їх верхівка. Поки катакомби не знаходили, але будівництво печер у ті часи цілком могло бути.

Скарби і закляття

Деякі люди вірять, що в Зеленому театрі можна знайти скарби. Екстрасенси ж кажуть, що на театрі закляття, яке і призвело до пожежі. Якщо його відновити – Зелений театр знову згорить, тому робити це марно.

Як зараз виглядає театр. Фото: Інформатор

Крики з-під землі

Реклама

Є легенда про те, що з-під землі ночами чується крик "Ура!". Причому таке явище навіть вивчається науково. Існує версія, що це звукова "консервація" старої битви, яка відбувалася там задовго до будівництва укріплень.

Полтергейст Хазяїн

Найпопулярніша легенда пов'язана з полтергейстом по імені Хазяїн. Місцеві жителі кажуть, що приходячи до Зеленого театру, з ним обов'язково потрібно привітатися. Як мінімум подумки, але краще вголос. Тоді не трапиться нічого поганого, і Хазяїн прийме гостей у своє володіння.

Говорили, що це була людина середнього зросту, одягнена по моді кінця ХІХ, початку ХХ століття – у чорному плащі і капелюсі, яком закривав обличчя. Подейкували, що він навіть застосовував фізичні сили, йому навіть приписують згвалтування дівчини.

Історія "Зеленки"

Стіни Зеленого театру з'явилися ще в XIX столітті, задовго до його відкриття – тоді зміцнювали Печерську фортецю. Однак такі укріплення не знадобилися. Після Другої світової війни місце стало центром для роботи місцевих злочинців, які ховали тіла пограбованих і убитих туристів у системах підземних тунелів.

Спочатку це було улюблене киянами місце. Фото: Retroua

Змінити все вирішили вже в кінці 1940-х років. Щоб скрасити повоєнний стан, коли велося відновлення міста, архітектор Олександр Власов запропонував побудувати розважальний парк на цьому місці, з каруселями і театром. У 1949 році, використовуючи стіни старої фортеці, у парку відкрили амфітеатр на 4000 місць.

Кілька разів театр намагалися відновити. Фото: Володимир Костюк

Спочатку містяни часто приходили в Зелений театр, але потім стали рідше – з'явилися більш зручні місця для відпочинку. А незабаром театр і зовсім згорів. Його кілька разів намагалися відновити, але безуспішно.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: