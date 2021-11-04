Попросил занести сумку домой. В Киеве мужчина насильно удерживал девушку в квартире

Спасателям пришлось вскрывать двери в квартиру / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве сообщили о подозрении мужчине, который насильно удерживал в квартире девушку. 61-летний злоумышленник попросил прохожую помочь ему занести сумку в свой дом. Затем мужчина силой затолкал ее в дом и закрыл дверь.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

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В полицию обратилась девушка с заявлением о том, что неизвестный насильно удерживает ее в квартире многоэтажки на улице Милославской.

"Переговоры со злоумышленником не дали положительного результата, понимая, что жизни и здоровью заявительницы может угрожать опасность, с помощью работников ГСЧС мы попали в квартиру. В ванной комнате находилась 20-летняя потерпевшая. Она рассказала, что мужчина подошел к ней на улице и попросил помочь ему занести домой сумку, на что она согласилась. Зайдя в дом, 61-летний киевлянин затолкал его в комнату и закрыл входную дверь. Девушка испугалась, забежала в ванную и сразу позвонила по телефону на спецлинию 102", – рассказал начальник следственного отдела Деснянского управления полиции Станислав Серебряк.

Что грозит мужчине

Подозреваемый не смог объяснить свой поступок и находился в состоянии опьянения. При проверке прибор Драгера показал 2,4 промилле содержания алкоголя в организме.

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Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 146 Уголовного кодекса Украины – незаконное лишение свободы или похищение человека.

В настоящее время районный суд решает вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

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