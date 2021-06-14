Попросила показать документы: в Киеве патрульный выбил из рук заявительницы телефон (видео)

На патрульного, который выбил из рук телефон, женщина написала заявление. Коллаж: "Сегодня"
В Киеве полицейский выбил телефон из рук женщины, которая требовала представиться и снимала его на видео.
Об этом сообщает "Киев сейчас".
Известно, что патрульных вызвала женщина, которая услышала крики с первого этажа дома и предположила, что там кого-то избивают. Однако жительница квартиры рассказала, что ее не били.
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Затем один из патрульных посоветовал заявительнице "не вмешиваться в жизнь других людей". Женщина решила написать заявление на него и вызвала еще один патруль. Полицейский возмутился и выбил телефон из рук женщины после того, как она попросила представиться и предоставить документы.
В результате женщина написала в полицию заявление о том, что полицейский повредил ее имущество.
Ранее на сайте Нацполиции Киевской области в новости о разоблачении супругов-сутенеров, которые открыли свою сеть борделей, одно из фото подписали словом "шл*хи", однако позже это исправили.
Также напомним, в Херсонской области бывшего полицейского подозревают в избиении людей.
Кроме того, как ранее мы писали, в Кривом Роге полицейский до смерти избил задержанного.
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