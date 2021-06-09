Українська
$ 27,18
33,11
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Под Киевом супруги открыли свою сеть борделей (видео)

9 июня 2021 13:30

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Проститутки половину заработка отдавали сутенерам, а те ежесуточно зарабатывали около 30 тысяч гривен

В Киевской области правоохранители разоблачили сутенеров. Фото: скрин

В Киевской области правоохранители разоблачили сутенеров. Фото: скрин

В Киевской области правоохранители разоблачили супругов-сутенеров, которые открыли свою сеть борделей.

Реклама

Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

Как известно, 31-летняя жительница Борисполя и ее 20-летний сожитель – открыли сеть борделей, где работали около 15 женщин – в возрасте от 18 до 30 лет, в том числе иностранки.

Читайте также:

В Днепре ребенка два месяца насиловал его одноклассник

Реклама

За каждый час интимных услуг женщины получали 3000 гривен, а половину заработка они отдавали сутенерам. Ежесуточно те зарабатывали около 30 тысяч гривен.

В тренде
В Киеве открыли онлайн-регистрацию на прививку в МВЦ. Инструкция, как обойти живую очередь
Те, кто запишется на вакцинацию онлайн, смогут не стоят в живой очереди

Напомним, ранее в Киеве задержали сотрудника Службы безопасности Украины, которого подозревают в сутенерстве и "крышевании" путан. Кроме того, он обеспечивал девушек рекламой на сайтах знакомств, за что также получал "вознаграждение".

Напомним, в центре Луцка разоблачили бордель, "замаскированный" под салон эротического массажа.

Кроме того, в Виннице "накрыли" банду сутенеров, которые вербовали несовершеннолетних.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Киеве подростки помочились на лавочке и выложили видео в Сеть
В Киеве подростки помочились на лавочке и выложили видео в СетьПроисшествия
Десятки людей громят
Десятки людей громят "Столичный" в Киеве: рынок прекращает работуПроисшествия
Разбивали яйца об голову и снимали на камеру. В Киеве 12-летняя девочка стала жертвой буллинга (видео)
Разбивали яйца об голову и снимали на камеру. В Киеве 12-летняя девочка стала жертвой буллинга (видео)Происшествия
Под Киевом в свой день рождения погиб 12-летний мальчик – семья попала в ДТП (фото)
Под Киевом в свой день рождения погиб 12-летний мальчик – семья попала в ДТП (фото)Происшествия
В Киеве легковушка влетела в маршрутку – госпитализировали четырех человек (фото, видео)
В Киеве легковушка влетела в маршрутку – госпитализировали четырех человек (фото, видео)Происшествия
Не пристегнулся и вылетел из авто: в Киеве произошло ДТП с пострадавшими (видео)
Не пристегнулся и вылетел из авто: в Киеве произошло ДТП с пострадавшими (видео)Транспорт

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять