Попросили закурить и устроили драку. В Ирпене двое подростков напали на мужчину

В Ирпене избили мужчину / Фото: Коллаж: Сегодня

Между молодыми людьми произошла конфликтная ситуация, при которой двое подростков 16 и 17 лет нанесли удары 22-летнему пострадавшему.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

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По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

Кроме этого, в соцсетях появилась информация о том, что полиция задержала нападавших, но сразу отпустила. Ими якобы оказались "местные наркоторговцы, один из них "сын барона".

"В райотдел приехал и сам "барон", после чего нападавших и отпустили", – пишут в Facebook.

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Новые подробности конфликта

Как рассказали "Сегодня" источники в правоохранительных органах, все началось с того, что двое ромов возрастом 16 и 17 лет устроили потасовку с местным 22- летним жителем.

"У нападения не было мотива как такового. У парня попросили закурить, после чего начался конфликт. На место была вызвана полиция. Говорить о причинении каких- то серьезных телесных повреждений не приходится. Участники драки по состоянию на сейчас не задержаны, потому как инкриминируемые им действия не предусматривают задержания", – сообщили нам в МВД.

Что касается того, мол, отец одного из них "барон", то это не является для полиции предметом выяснения в данном случае. Открыто уголовное производство по статье "Причинение легких телесных повреждений".

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По данным наших источников, отдельные жители Ирпеня сейчас пытаются раздуть этнический скандал.

"Как понимаете, полиция даже не указывает в сообщении, что в драке участвовали ромы. Делается это для того, чтобы избежать дискриминации по этническим признакам",- сообщили нам правоохранители.

В Ирпене двое подростков избили мужчину

В Харькове машинист метро избил пьяного пассажира

Пьяный мужчина разлил в вагоне свое пиво, приставал к пассажирам и ударил по зеркалу в вагоне. Машинист сделал мужчине замечание, после чего произошла драка.

"По данному случаю назначена служебная проверка. Машинист на время разбирательства отстранён от работы", – отметил пресс-секретарь КП "Харьковский метрополитен" Алексей Битнер.

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