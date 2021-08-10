Последствия дрифта на Софийской площади: городу нанесли ущерб на сумму около 50 тыс. гривен

Слева - грязная площадь после гонок, справа - Алексей Кулеба. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня утром в историческом центре на Софийской площади представители одной компании устроили съемки экстремальной езды на автомобилях несмотря на отказ городских властей. Общая сумма ущерба, нанесенная городу – около 50 тыс. гривен. Полиция Киева начала уголовное производство.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба.

"Организаторы пренебрегли запретом муниципалитета на проведение дрифту на автомобилях, не установили никаких ограждающих элементов, чем создали значительную опасность для пешеходов. Национальный заповедник "София Киевская" принадлежит к всемирному наследию ЮНЕСКО. Экстремалы испачкали и повредили резивыми автошинами каменную мостовую. Считаю это неуважением к киевлянам, к нашему величественному городу. Надеюсь, полиция должным образом расследует дело, определит виновных и привлечет к ответственности. Общая сумма ущерба – около 50 тыс. гривен. В процессе анализа фактов сумма убытков может увеличиться", – добавил Алексей Кулеба.

Организаторам грозит срок

Инспекторы благоустройства составили на организатора протокол за административное правонарушение, по которому предусмотрено наложение штрафа до 1700 грн.

Также Киевская городская государственная администрация обратилась в полицию Киева относительно объективного расследования инцидента и установления участников гонки.

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Как сообщили в полиции Киева, по факту происшествия на Софийской площади правоохранители проводят тщательную проверку обстоятельств, общаются с организаторами и определяют всех участников несанкционированной съемки.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

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