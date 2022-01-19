Посылка для Тони. Для единственной гориллы в Украине прислали необычный подарок (фото, видео)

Горилла-старожил получил рождественский подарок / Фото: Коллаж: Сегодня

Старейший житель Киевского зоопарка – единственная в Украине равнинная горилла Тони, получил рождественские подарки из Германии. Тони, кстати, родился в немецком городе Нюрнберг 8 августа 1974 года. Жил в двух немецких зоопарках, а в сентябре 1999-го переехал в Киев. Уже третий год горилла-старожил получает рождественский подарок из Германии от своих поклонников, которые его помнят и любят. На этот раз в коробке прислали любимые вкусности гориллы – арахис, миндаль и изюм.

А особый подарок – это теплый именной плед с карманами.

Реклама

"Обновка очень понравилась Тони. Он с удовольствием укрывается пледом, а в карманах находит вкусняшки. Подарок горилле пришелся по вкусу. За год он использует, как минимум 20 одеял. Летом – это легкие покрывала, которыми он укрывается, а в октябре-ноябре он пользуется теплыми одеялами. Хватает одного на месяц – он их быстро рвет и играется лоскутками. С декабря по февраль Тони использует по два-три теплых одеяла", – рассказывают сайту "Сегодня" гендиректор Киевского зоопарка Кирилл Трантин.

Горилла Тони – единственная равнинная горилла в Украине. В этом году Тони исполняется 48 лет. Сейчас он придерживается исключительно вегетарианской диеты – в рационе всегда есть сезонные овощи, фрукты, листья бананов, цикорий и много жидкости.

Уже третий год горилла-старожил получает рождественский подарок из Германии

Реклама

В прошлом году, для Тони сотрудники Киевского зоопарка создали большую летнюю "фазенду" на открытом воздухе с гамаками и большой террасой.

"Мы с большой любовью и вниманием заботимся о нем. Но как же приятно, что о нашем дедушке помнят его почитатели из-за границы! Специальная диета, приятные эмоции и комфортные условия проживания обеспечат нашему Тони хорошую старость", – рассказал сайту "Сегодня" Кирилл Трантин.

В прошлом году для Тони создали большую летнюю "фазенду"

Читайте также: