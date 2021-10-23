Потеки на стенах и тряпки на полу. В Киеве запуск отопления превратился в катастрофу (видео)

Сегодня в столице начали подавать тепло в жилые дома. Подключать постепенно. Впрочем запуск отопления для некоторых уже обернулся настоящей катастрофой. Видела корреспондент "Сегодня" Вера Качмар.

Потеки на стенах, тряпки на полу, балкон открыт настежь. Начало отопительного сезона Игорь представлял совсем не так. Вместо тепла его квартира наполнилась водой.

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"Началось вот отсюда, выбило кусок потолка. Полилась вода. Вот вы слышите, до сих пор еще стекает вода. Здесь пошло по перекрытиям. Вся стена, весь потолок – мокрые", – говорит житель Киева Игорь Высоцкий.

Два часа – с ведрами и тряпками спасал свою квартиру от потопа. Ведь текла так сильно, что мокрые следы видны даже на фасаде дома.

"Не дай бог будут ночью заморозки, вода вся что попала сейчас в перекрытия, между этажей – она ​​замерзнет, ​​превратится в лед и будет разрыв дома", – добавляет Игорь Высоцкий.

Тепло в этот дом должны были подать завтра – сказали Игорю в диспетчерский службе. А сегодня – провели тестовый запуск воды. И труба не выдержала.

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"В этот раз как-то они не предупреждая, дали воду и не отследили этот момент", – делится житель дома.

Игорь вызвал аварийщиков. И они так и не прибыли. Остановить поток удалось лишь тогда, когда приехал частный сантехник и перекрыл стояк в подвале.

Тепловики говорят, проблемы при запуске отопления не только их вина. Ведь балансодержатели – также должны были подготовить домовые сети.

Что говорят в "Киевтеплоэнерго"

"Заполнить их сетевой водой для того, чтобы они были готовы к пуску. Сейчас мы согласно с нарядом, согласно графику открываем задвижки, подаем теплоносители на дом и он уже начинает прогревать дом", – говорит начальник отдела по эксплуатации тепловых сетей КП "Киевтеплоэнерго" Александр Пелипишин.

Чтобы таких аварий не было в этом доме, в прошлом году установили модульный блок системы отопления. Он помогает регулировать подачу тепла, сэкономить на отоплении и реагирует на аварийные ситуации.

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В общем, чтобы батареи потеплели во всех 10-ти тысячах жилых домов столицы – понадобится неделя. До конца суток подключить – планируют около 9-ти процентов. В скольких домах – могут произойти аварии, как в доме Игоря – можно только догадываться. Сам же он подсчитывает убытки и думает – кто компенсирует ему расходы на ремонт.

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