Повод для гордости: в Новой ратуши Лейпцига открылась выставка киевских иллюстраторов (фото)

Уже весной 2022 года в Киеве пройдут Дни Лейпцига / Фото: Коллаж: Сегодня

В Лейпциге проходят Дни Киева, посвященные 60-летию побратимства и сотрудничества двух городов. В рамках празднования юбилея одного из старейших городских партнерств открыли выставку "30 плакатов из Киева" в фойе Новой ратуши Лейпцига.

Об этом сообщают в КГГА.

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Выставка, является частью проекта "Yellow & Blue" клуба иллюстраторов Pictoric.

"Это 30 плакатов, созданных талантливыми киевскими иллюстраторами, которые демонстрируют современную Украину языком искусства. И я рад, что жители Лейпцига смогут таким образом приблизиться к нашей культуре и, возможно, увидеть нас по-новому", - сказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, который присутствовал на открытии.

Самолет в небе / Фото: КГГА

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Куратором проекта "30 плакатов из Киева" выступил директор Киевского городского центра народного творчества и культурологических исследований Федор Баландин.

Избушка в украинском стиле / Фото: КГГА

Авторами иллюстраций, которые вошли в проект, стали Олег Грищенко, Ольга Гордиенко, Андрей Гетьманчук, Анна Гаврилюк, Анна Иваненко, Артем Крепкий, Женя Полосина, Роман Рубан, София Рунова, Анна Сарвира, Настя Слепцова, Елена Старанчук, Юлия Тверитин, Илья Угнивенко, Елена Тихонюк, София Томиленко, Ольга Штонда, Полина Дорошенко, Татьяна Захачевська, Анна Андреева, Наталья Левицкая, Мария Фоя, Александр Шатохин, Татьяна Якунова.

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На картинке изображена столица / Фото: КГГА

Отметим, что уже весной 2022 года в Киеве пройдут Дни Лейпцига, к которому украинская столица также подготовит ряд ярких художественных проектов.

Здесь автор скорее всего хотел изобразить киевскую ночь / Фото: КГГА

Клуб иллюстраторов Pictoric

Клуб иллюстраторов Pictoric – это сообщество иллюстраторов, дизайнеров-графиков и художников.

Столица славится своими каштанами / Фото: КГГА

Создают совместные проекты и привлекают к ним талантливых художников из разных стран для того, чтобы популяризировать качественную современную иллюстрацию в Украине и за рубежом, участвуют в международных фестивалях и книжных ярмарках (среди них: Международный фестиваль "Книжный Арсенал", Tbilisi Book Days, Международный фестиваль постеров и типографического дизайна Plaster в городе Торунь (Польша), Франкфуртская книжная ярмарка, Torino Graphic Days т.д.).

Художники поражают своим мастерством / Фото: КГГА

Также Pictoric организует образовательные мероприятия, мастер-классы и лекции. Среди самых известных на сегодня проектов Pictoric – "Деятели Украины", "Yellow & Blue", "Доверяй, но проверяй. Медиаграмотность в украинском обществе", "Ukrainian Illustration Garden".

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