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В Киевском метрополитене пройдет арт-выставка, посвященная Бабьему Яру

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
27 сентября, 07:35
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Торжественное открытие выставки "Зона отчуждения" 27 сентября состоится в формате перформанса с участием одного из ее авторов
Выставка в подземке продлится до 10 октября
Выставка в подземке продлится до 10 октября / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 27 сентября, на станции Киевского метрополитена "Дорогожичи" состоится открытие концептуальной выставки "Бабий яр как Зона отчуждения". Она будет состоять из коротких текстов американо-французского писателя Джонатана Литтелла и работ французского фотографа Антуана д'Агаты.

Об этом сообщают организаторы.

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Так, выставка пройдет в рамках мероприятий, посвященных 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра, которые реализует Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр".

"Джонатан Литтелл уже обращался к теме Бабьего Яра в своем романе "Благоволительницы". На этот раз в серии вопросов и метафорических высказываний он размышляет над местом Бабьего Яра в жизни современного Киева. Подчеркивает диссонанс между памятью об ужасных преступлениях, а именно – расстреле 29–30 сентября 1941 года почти 34 тысяч евреев, и будничной жизнью обычных городских кварталов вблизи Бабьего Яра", – говорится в сообщении.

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А вот пейзажи и жителей района изображает в своих работах Антуан д'Агата. Его авангардные фото вступают в диалог с текстами Литтелла, сопровождая их или вступая с ними в конфронтацию.

Выставка продлится до 10 октября и будет размещена на рекламных панелях, установленных между четырьмя эскалаторами станции метро "Дорогожичи".

Экспозиция будет представлена 84 фотографиями и 42 текстовыми панелями. Начало основной программы запланировано на 13:00.

Больше про писателя и фотографа

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Джонатан Литтелл – американо-французский писатель, общественный деятель. Его роман "Благоволительницы", написанный от имени офицера СС и опубликованный в 2006 году, стал бестселлером, был удостоен Гонкуровской премии и Гран-при Французской академии. В книге упоминается трагедия Бабьего Яра.

Накануне написания романа, Литтелл работал в международной гуманитарной организации Action Against Hunger, основанной во Франции с целью преодолеть голод в мире. Он побывал с миссией в таких странах, как Босния и Герцеговина, Чеченская Республика, Сьерра-Леоне, Афганистан и других.

Антуан д'Агата – один из самых успешных фотографов Франции, художник и режиссёр, член агентства Magnum Photos. Лауреат награды Niépce Prize. В своём творчестве д'Агата исследует непростые, часто табуированные темы. Антуан много путешествует и создает свои работы по всему миру.

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