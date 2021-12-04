Поймали воров из Грузии. Сколько квартир ограбили? (видео)

Им снова светит тюрьма – до 6 лет. Коллаж "Сегодня"

Проникали в подъезды следом за детьми и грабили квартиры. В Киевской области правоохранители задержали двух воров.

Поймали с поличным, когда те же выносили награбленное из очередного помещения в Вишневом. Кем оказались воры и как работали – узнала журналист "Сегодня" Татьяна Гаврилюк.

Подробности

Два человека в подъезде заглядывают в каждую дверную скважину. Присматриваются к замкам, выбирают двери – и уходят. На это видео в соцсети натолкнулись правоохранители. Его несколько дней назад видела и жительница Вишневого. А накануне эти мужчины пришли и в ее дом.

Реклама

"Мы пришли с работы домой – дверь открыта. Копались, икали, ходили. То, что сверху лежало на тумбочках – забрали все. Три золотых кольца, три механических и два смарт-часа, а еще наличные – все прихватили с собой",- говорит соседка.

На двери до подъезда установлены домофон и кодовый замок. Чтобы попасть внутрь – злоумышленники ждали детей. Те открывали дверь, заходили домой. А за ними в подъезд пробирались и воры. Вот этот момент удалось зафиксировать, правда, в другом подъезде. В конце концов обоих поймали с поличным. Ворами оказались граждане Грузии. Оба задержанных – хорошо известные полиции. Ибо неоднократно судимы. Тоже за квартирные ограбления.

Полиции известно, по меньшей мере, о четырех кражах. Орудовали грузины на территории Бучанского, Обуховского и Вышгородского районов. Копы не исключают: география злодеяния может быть значительно шире. Сколько в общей сложности награбили – пока только подсчитывают. Иностранцев не остановило даже то, что сейчас один из них под следствием.

Реклама

Один из них находится подсудимым в Бородянском суде именно за совершение квартирной кражи. Но именно по решению суда они находятся на свободе и, к сожалению, продолжают совершать преступления. Задержаны ныне в СИЗО. Им снова светит тюрьма – до 6 лет. Правоохранители будут ходатайствовать, чтобы на период расследования злоумышленников арестовали.

Ранее мы писали: