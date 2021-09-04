Пожар в Николаевском костеле – есть ли угроза обрушения здания

ЧП произошло около 21:30 3 сентября. Мы чуть не потеряли уникальный архитектурный памятник – Николаевский костел, построенный в начале ХХ века. Костел – одна из визитных карточек столицы, в строительстве которого принимал участие архитектор Владислав Городецкий (вместе с архитектором Валовским, инженером Антоном Страусом).

Костел – один из памятников киевского модерна, уникальной разновидности модерна, присутствующей именно в украинской столице. Другие его примеры – Дом с химерами, замок барона, дом с кошками, шоколадный домик (особняк Могилевцева), здание Нацбанка.

Последний раз Николаевский костел горел в 1943 году, из-за артобстрелов. Еще до пожара киевские активисты неоднократно высказывали опасения по поводу аварийного состояния здания костела: трескались стены, осыпались скульптурные украшения, другие детали декора.

Причинами того, что здание находится в аварийном состоянии, специалисты называли:

повышенную влажность грунтов под зданием костела,

изменение уровня грунтовых вод ввиду строительства по соседству с костёлом крупных зданий,

вибрацию от поездов метрополитена, явственно ощущаемую в помещениях,

неудовлетворительное состояние фундамента, крыши и фасадной облицовки.

Вокруг здания до пожара были установлены таблички, предупреждающие об опасности. Как пожар отразится на состоянии здания, пока неясно.

Реклама

Таблички, предупреждающие об аварийном состоянии здания, были установлены вокруг костела еще до пожара / Фото: Сегодня

Здание находится в государственной собственности, несмотря на то, что там проходят богослужения Католической церкви. Община Николаевского костела состоит из представителей конгрегации миссионеров – облатов Непорочной Девы Марии, характерным отличием которых является наперсный крест, который принято целовать до и после литургии.

Одновременно в здании проводятся концерты органной музыки. В 1980-е годы костел, который до этого использовался лишь для хозяйственных складов, был преобразован в Дом органной музыки.

В результате пожара 3 сентября в костеле сгорел духовой орган, который был единственным действующим в Европе.