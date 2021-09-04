Пожежа в Миколаївському костьолі – чи є загроза руйнування будівлі

Надзвичайна подія сталася близько 21:30 3 вересня. Ми ледь не втратили унікальний архітектурний пам'ятник – Миколаївський костьол, побудований на початку ХХ століття. Костьол є одною з візитівок столиці, в його будівництві брав участь архітектор Владислав Городецький (Разом з архітектором Валовським, інженером Антоном Страусом).

Костьол – один з пам'ятників київського модерну, унікальною різновиди модерну, яка присутня саме в українській столиці. Інші його приклади – Будинок з химерами, замок барона, будинок з кішками, Шоколадний будиночок (особняк Могильовцева), будівля Нацбанку.

Останній раз Миколаївський костьол горів в 1943 році, через артобстріли. Ще до пожежі київські активісти неодноразово висловлювали побоювання стосовно аварійного стану будівлі костелу: тріскалися стіни, обсипалися скульптурні прикраси, інші деталі декору.

Причинами того, що будівля знаходиться в аварійному стані, фахівці називали:

підвищену вологість грунтів під будівлею костелу,

зміна рівня ґрунтових вод на тлі активного будівництва по сусідству з костелом,

вібрацію від поїздів метрополітену, що виразно відчувається в приміщеннях,

незадовільний стан фундаменту, даху і фасадного облицювання.

Навколо будівлі до пожежі були встановлені таблички, що попереджають про небезпеку. Як пожежа вплине на стан будівлі, поки неясно.

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Таблички, що попереджають про аварійний стан будівлі, були встановлені навколо костелу ще до пожежі / Фото: Сьогодні

Будівля знаходиться в державній власності, але там проходять богослужіння Католицької церкви. Громада Миколаївського костьолу складається з представників конгрегації місіонерів – облатів Непорочної Діви Марії, характерною відмінністю яких є наперсний хрест, який прийнято цілувати до і після літургії.

Водночас в будівлі проводяться концерти органної музики. У 1980-і роки костел, який до цього використовувався лише для господарських складів, був перетворений в Будинок органної музики.

В результаті пожежі 3 вересня в костьолі згорів духовий орган, який був єдиним діючим в Європі.