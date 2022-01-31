Предлагал продать девственность: жуткие подробности изнасилования студентки под Киевом

Иностранец был задержан полицией вскоре после преступления. / Фото: Коллаж: Сегодня

Стали известны новые подробности нашумевшего изнасилования под Киевом. Иностранец предлагал студентке деньги за девственность, а после отказа – жестоко избил и изнасиловал.

В полиции в Киевской области корреспонденту "Сегодня" рассказали, что 26-летний гражданин Камеруна, находящийся нелегально в Украине, подозревается в том, что 3 часа издевался над 21-летней студенткой.

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"Все началось с того, что две девушки отдыхали в ночном клубе. Затем познакомились с этим парнем и поехали к нему, – рассказала нам спикер полиции Киевской области Ирина Прянишникова. – Затем он потребовал секса от одной из девушек, она отказала ему, сославшись на то, что девственница. Он начал предлагать ей денег, девушка отказалась. После этого он три часа издевался над девушкой".

Как рассказали в полиции, у девушки избита спина, ноги, руки и губы в синяках. В той же комнате находилась и подруга этой девушки. Она заявила, что не предпринимала ничего, потому как боялась подозреваемого.

Также полиция обнародовала видео задержания камерунца. На записи видно, что за ним полиция пришла в обмундировании спецназа.

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Что грозит иностранцу

Правоохранители задержали мужчину в его квартире. Во время задержания он признался в содеянном.

Его могут посадить в тюрьму на 5 лет. По факту происшествия полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

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