Превратили в велодорожку. Что происходит на аварийном мосту Патона – фоторепортаж

Мост Патона в Киеве будут реставрировать / Фото: Коллаж: Сегодня

На мосту Патона киевляне уже длительное время наблюдают пластиковое дорожное ограждение, которым закрыли для проезда две крайние полосы. Водителей возмущает, что при этом на мосту нет рабочих.

Сайт "Сегодня" выяснил, почему так происходит и какова дальнейшая судьба моста.

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А так можно?

На переправе действительно нет ни одного работника. А отобранные у автомобилистов полосы используют для развлечения юные любители скейтов и самокатов – ездят на них по закрытых полосах. Также тут свободно катаются на велосипедах – есть где развернуться.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

"Крайние полосы на мосту Патона уже очень давно закрыты. Но в этом и есть плюсы! У велосипедистов появилась шикарная велодорожка. Я, например, ежедневно катаюсь на велосипеде, удобно. Только автомобили часто сбивают пластиковое ограждения, особенно, когда происходит ДТП", – рассказала нам киевлянка Ольга.

Спасают пластиком

Как пояснили сайту "Сегодня" в коммунальной корпорации "Киевавтодор", ограждение тут выставили, чтобы спасти аварийный мост от разрушения. Пока на нем специально ограничили проезд по двум крайним полосам.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

"Это сделано для того, чтобы уменьшить нагрузку на конструкцию моста, его металлические части. Они значительно пострадали от коррозии и изношенности за годы эксплуатации. По рекомендациям специалистов из института стальных конструкций имени В. Шимановского, проезд по двум крайним полосам закрыли специально, чтобы избежать дальнейшего разрушения", – сказали в "Киевавтодоре".

Там добавляют, что на мосту Патона ограничено и движение грузового транспорта. Также с переправы убрали крупногабаритный общественный транспорт, а именно троллейбусы "гармошки". Теперь через мост ездят только маршрутки и одинарные автобусы.

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"Все делается для того, чтобы мост Патона можно было безопасно эксплуатировать до начала его реставрации с приспособлением. Поскольку мост является памятником архитектуры, то на нем будет именно реставрация", – объясняют в "Киевавтодоре".

Проект реставрации с приспособлением моста Патона еще не готов. На данный момент проводятся тендерные процедуры. Разработка проекта ранее оценивалась в более чем 21,5 миллиона гривен. Кстати, тендер уже проводили, но его признали недействительным. Сейчас он будет проведен заново.

Каким станет мост?

После ремонта мост Патона станет на одну полосу шире. Сейчас на нем 7 полос для движения транспорта, а будет 8, по 4 полосы в каждом направлении.

Сейчас на нем 7 полос для движения транспорта, а будет 8, по 4 полосы в каждом направлении. С переправы уберут реверсную полосу. Из-за нее тут часто случались ДТП со смертельным исходом. Вместо реверсной полосы тут установят мощный отбойник, который не позволит автомобилям выезжать на встречную полосу.

Из-за нее тут часто случались ДТП со смертельным исходом. Вместо реверсной полосы тут установят мощный отбойник, который не позволит автомобилям выезжать на встречную полосу. На мосту построят велодорожки, отремонтируют тротуары, опоры, перила моста и входные группы на левом и правом берегу.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Ожидается, что ремонтные работы начнутся в следующем году. На время ремонта моста его полностью перекрывать не будут. Лишь частично ограничивать движение транспорта.

Точечная декоммунизация

Инициаторы ремонта обещают восстановить декор, которым были украшены перила – колосья, цветы, виноград. Вся эта красота уже частично отвалилась от конструкций и утонула в Днепре. Декор был выполнен из чугуна, а сделают его из более легкого материала.

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Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Что будет с советскими звездами, которыми украшены перила моста, пока неясно. Этот вопрос до конца не решен. Возможно, коммунистическую символику уберут или заменят на символы Киева. Кстати, на въездной группе на мост до сих пор красуются серп и молот.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

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