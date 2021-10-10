Перетворили на велодоріжку. Що відбувається на аварійному мосту Патона – фоторепортаж

Міст Патона в Києві реставруватимуть / Фото: Колаж: Сьогодні
На мосту Патона кияни вже тривалий час спостерігають пластикову дорожню огорожу, якою закрили для проїзду дві крайні смуги. Водіїв обурює, що при цьому на мосту немає робітників.
Сайт "Сьогодні" з'ясував, чому так відбувається і яка подальша доля моста.
А так можна?
На переправі дійсно немає жодного працівника. А відібрані у автомобілістів смуги використовують для розваги юні любителі скейтів та самокатів – їздять на них закритими смугами. Також тут вільно катаються на велосипедах – є де розвернутися.
"Крайні смуги на мосту Патона вже дуже давно закриті. Але в цьому і є плюси! У велосипедистів з'явилася шикарна велодоріжка. Я, наприклад, щодня катаюсь на велосипеді, зручно. Тільки автомобілі часто збивають пластикове огородження, особливо, коли стається ДТП", – розповіла нам киянка Ольга.
Рятують пластиком
Як пояснили сайту "Сьогодні" в комунальній корпорації "Київавтодор", огорожу тут виставили, щоб врятувати аварійний міст від руйнування. Поки на ньому спеціально обмежили проїзд двома крайніми смугами.
"Це зроблено для того, щоб зменшити навантаження на конструкцію мосту, його металеві частини. Вони значно постраждали від корозії та зношеності за роки експлуатації. За рекомендаціями фахівців з інституту сталевих конструкцій імені В. Шимановського, проїзд по двох крайніх смугах закрили спеціально, щоб уникнути подальшого руйнування", – сказали в "Київавтодорі".
Там додають, що на мосту Патона буде обмежено й рух вантажного транспорту. Також з переправи прибрали великогабаритний громадський транспорт, а саме тролейбуси-"гармошки". Тепер через міст їздять тільки маршрутки і одинарні автобуси.
"Все робиться для того, щоб міст Патона можна було безпечно експлуатувати до початку його реставрації з пристосуванням. Оскільки міст є пам'ятником архітектури, то на ньому буде саме реставрація", – пояснюють в "Київавтодорі".
Проєкт реставрації з пристосуванням моста Патона ще не готовий. На цей момент проводяться тендерні процедури. Розробка проєкту раніше оцінювалася в більш ніж 21,5 мільйона гривень. До речі, тендер уже проводили, але його визнали недійсним. Зараз він буде проведений заново.
Яким стане міст?
- Після ремонту міст Патона стане на одну смугу ширше. Зараз на ньому 7 смуг для руху транспорту, а буде 8, по 4 смуги в кожному напрямку.
- З переправи приберуть реверсну смугу. Через неї тут часто ставалися ДТП зі смертельними наслідками. Замість реверсної смуги тут встановлять потужний відбійник, який не дозволить автомобілям виїжджати на зустрічну смугу.
- На мосту побудують велодоріжки, відремонтують тротуари, опори, перила мосту і вхідні групи на лівому і правому березі.
Очікується, що ремонтні роботи почнуться наступного року. На час ремонту моста його повністю не перекриватимуть. Лише частково обмежуватимуть рух транспорту.
Точкова декомунізація
Ініціатори ремонту обіцяють відновити декор, яким були прикрашені перила, – колосся, квіти, виноград. Вся ця краса вже частково відвалилася від конструкцій і потонула в Дніпрі. Декор був виконаний з чавуну, а зроблять його з легшого матеріалу.
Що буде з радянськими зірками, якими прикрашені поручні мосту, поки неясно. Це питання до кінця не вирішене. Можливо, комуністичну символіку приберуть або замінять на символи Києва. До речі, на в'їзній групі на міст досі красуються серп і молот.
Тільки факти
- Міст ім. Патона через Дніпро був відкритий 1953 року. 5 листопада йому виповниться 68 років.
- Переправа має історичну цінність. Вона увійшла в історію світового мостобудування як перша суцільнозварна конструкція. Міст став візитною карткою Києва.
- Довжина – 1543 метри. Міст Патона довше Хрещатика на 300 метрів.
- Ширина смуг руху – 21 метр.
- Вага металевих конструкцій – близько 10 тисяч тонн.
- Євген Патон особисто брав участь в проєктуванні і будівництві моста, але не дожив до відкриття три місяці. Це був його останній проєкт.
- Міст займає третє місце серед київських мостів за кількістю аварій. На першому місці – Південний, на другому – Північний.
- За весь час існування міст жодного разу не закривався на капремонт.
- До 2004 року по мосту проходила одна з головних київських трамвайних ліній, яка з'єднувала лівий і правий береги Києва.
- Під мостом Патона 1962 року був прокладений магістральний трубопровід. Тепломережа постачає гарячою водою близько 200 житлових будинків на Русанівці та Березняках. Тільки в липні цього року на тепломережі сталося чотири прориви.
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