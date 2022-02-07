Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости в Киеве Другие новости

Превратилась в хлам: в Киеве машина влетела в отбойник (фото)

Валентина Шаповал
7 февраля, 14:06
Вся информация о ДТП уточняется. О состоянии водителя пока не известно

На месте аварии уже работаю копы / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 7 февраля, в Киеве произошла серьезная авария на эстакаде на улице Богатырской. На месте уже работает полиция.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Реклама

На фото видно, что водитель въехал в отбойник. О его состоянии пока не известно. Также не известно о других пострадавших. На месте работает полиция. Вся информация уточняется.

В Киеве водитель въехал в отбойник. Фото: Киев Оперативный

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34%;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

Реклама
  • столкновение;
  • наезд на стоящий автомобиль;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Ранее мы писали: