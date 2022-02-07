Превратилась в хлам: в Киеве машина влетела в отбойник (фото)

На месте аварии уже работаю копы / Коллаж "Сегодня"
Сегодня, 7 февраля, в Киеве произошла серьезная авария на эстакаде на улице Богатырской. На месте уже работает полиция.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
На фото видно, что водитель въехал в отбойник. О его состоянии пока не известно. Также не известно о других пострадавших. На месте работает полиция. Вся информация уточняется.
В Киеве водитель въехал в отбойник. Фото: Киев Оперативный
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновение;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
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