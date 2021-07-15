Приревновал. Под Киевом мужчина напал с ножом на бывшую девушку и своего знакомого (фото)

Женщину злоумышленник избил стеклянной бутылкой, а знакомого госпитализировали с ножевыми ранениями

Злоумышленника оперативно задержали правоохранители / Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 15 июля, в Киевской области мужчина из ревности избил свою бывшую девушку и напал с ножом на общего знакомого.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

"В дом 35-летнего жителя села Подгорцы пришла знакомая. Товарищи отдыхали, однако через некоторое время к дому пришел бывший сожитель гостьи. 32-летний мужчина приревновал женщину к своему товарищу", – сообщили в полиции.

Из-за ревности между присутствующими возникла ссора, которая переросла в драку. Ревнивец стеклянной бутылкой избил женщину, а затем набросился с ножом на своего знакомого. У пострадавшего – множественные ранения головы, туловища и верхних конечностей.

Фото: Отдел коммуникации полици Киевской области

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Нападающий украл мобильный телефон женщины и скрылся с места преступления.

Правоохранители оперативно разыскали и задержали злоумышленника. Оказалось, что мужчина уже был судим за совершение краж.

Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Следствие продолжается.

Фото: Отдел коммуникации полиции Киевской области

Ранее мы сообщали, что в четверг, 8 июля, в Броварах мужчина связал, избил и изнасиловал свою 22-летнюю знакомую, а потом пытался убежать.