Приревнував. Під Києвом чоловік напав з ножем на колишню дівчину та свого знайомого (фото)

Зловмисника оперативно затримали правоохоронці / Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 15 липня, у Київській області чоловік з ревнощів побив свою колишню.дівчину та напав з ножем на спільного знайомого.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області.

"До оселі 35-річного мешканця села Підгірці завітала знайома. Товариші відпочивали, однак через деякий час до будинку навідався колишній співмешканець гості. 32-річний чоловік приревнував жінку до свого товариша", – повідомили у поліції.

Через ревнощі між присутніми виникла сварка, яка переросла у бійку. Ревнивець скляною пляшкою побив жінку, а потім накинувся з ножем на свого знайомого. У потерпілого – множинні поранення голови, тулуба та верхніх кінцівок.

Фото: Відділ комунікації поліції Київської області

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Нападник вкрав мобільний телефон жінки та втік з місця злочину.

Правоохоронці оперативно розшукали та затримали зловмисника. Виявилося, що чоловік вже був засуджений за вчинення крадіжок.

Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Слідство триває.

Фото: Відділ комунікації поліції Київської області

Раніше ми повідомляли, що у четвер, 8 липня, у Броварах чоловік зв’язав, побив та зґвалтував свою 22-річну знайому, а потім намагався втекти.