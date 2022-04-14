Проезд в маршрутках под Киевом подорожал до 19 гривен

Подорожание проезда в маршрутках Киева. Коллаж "Сегодня"

В Киевской области восстанавливают сообщение маршруток, которое было прервано из-за военных действий на территории столичного региона. А в некоторых городах-спутниках столицы уже поднимают стоимость проезда в маршрутках.

Что на самом деле происходит с перевозками, выяснил сайт "Сегодня".

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Маршрутки ходят раз в полчаса

В Ассоциации перевозчиков Киевской области нам рассказали, что перевозчики постепенно восстанавливают транспортное сообщение между городами области и Киевом.

"Ряд перевозчиков уже возобновляет движение маршруток на Киев. Но пока с очень большим интервалом движения. Он составляет полчаса между выездом маршруток, а начинали мы с интервалом в один час. Процесс восстановления транспортного сообщения идет. На следующей неделе даже с Иванковского района маршрутки будут потихоньку выезжать на Киев, несмотря на то, что район находился под оккупацией и там есть проблемы с мостами и дорогами", – рассказывает сайту "Сегодня" глава Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко.

Сейчас перевозчики испытывают сложности из-за того, что в результате обстрелов и боев в Киевской области было уничтожено очень много подвижного состава. Особенно в Ирпене, где сгорел парк новых маршруток.

На дорогах было очень много осколков, из-за которых в автобусах, которые первыми вышли на маршруты, были повреждены шины.

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Также есть потребность в водителях маршруток, многие из них сейчас задействованы в территориальной обороне и воюют на фронте.

Нужна отдельная полоса

В Ассоциации отмечают, что перевозчики тратят много времени на блокпостах возле столицы.

"Мы хотим просить власти, чтобы была выделена отдельная полоса для проезда общественного транспорта. Это необходимо для удобного и быстрого проезда блокпостов, где проводится проверка документов. На это тратится очень много времени, поскольку маршрутки стоят в общей очереди. Учитывая потоки автотранспорта, который возвращается в Киев, с этим есть определенные сложности", – отмечает Алексей Павленко.

Сейчас перевозят в основном сотрудников, которые работают на объектах критической инфраструктуры – ремонтники, медики, электрики, сотрудники хлебзаводов. И важно, чтобы они не задерживались в дороге.

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Проезд подорожает до 19 гривен

Жители Петропавловской Борщаговки сообщают, что проезд в маршрутках №903 с 14 апреля подорожает до 19 гривен. Об этом пассажиров информируют при помощи объявлений в салонах автобусов.

Ранее поездка от села Петропавловская Борщаговка до станции метро "Академгородок" обходилась пассажиру в 13 гривен. Стоимость проезда по селу остается прежней – 10 гривен.

Новость вызвала массу недовольства в жителей Петропавловской Борщаговки. Некоторые пишут, что нужно пересаживаться на скутеры и велосипеды, мол, сейчас никаких зарплат не хватит, чтобы кататься на маршрутках по такой цене. Кстати, многие поговаривают, что будут ходить пешком от села до станции метро – 7 километров.

Почему дорожает проезд

Перевозчики неохотно комментируют подорожание. Они заверяют, что это вынужденная мера и никакой сверхприбыли от подорожания они не получат.

"Я даже не хочу комментировать вопрос тарифов. В стране идет война, а люди из-за 6 гривен начинают торговаться, особенно диванные эксперты. Пассажиропоток отсутствует, нет четкой экономики, нечем ремонтировать автобусы, солярка стала настоящим дефицитом. Как иначе осуществлять перевозки? Мы все сейчас в таких условиях, что нужно выживать. Пусть критиканы, которым не нравятся такие тарифы, берут кредиты, покупают автобусы и возят людей", – возмущается Алексей Павленко.

По его словам, каждый день автобус с Борисполя проезжает 400 километров по маршруту. Для этого ему нужно 60 литров топлива. По нынешним ценам – это 2400 гривен.