Проїзд у маршрутках під Києвом подорожчав до 19 гривень

Подорожчання проїзду у маршрутках Києва. Колаж "Сьогодні"

На Київщині відновлюють сполучення маршруток, яке було перервано через військові дії на території столичного регіону. А у деяких містах-супутниках столиці вже піднімають вартість проїзду в маршрутках .

Що насправді відбувається із перевезеннями, з'ясував сайт "Сьогодні".

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Маршрутки ходять раз на півгодини

В Асоціації перевізників Київської області нам розповіли, що перевізники поступово відновлюють транспортне сполучення між містами області та Києвом.

"Ряд перевізників вже відновлює рух маршруток на Київ. Але поки що з дуже великим інтервалом руху. Він складає півгодини між виїздом маршруток, а ми починали з інтервалом в одну годину. Процес відновлення транспортного сполучення йде. Наступного тижня навіть із Іванківського району маршрутки потихеньку виїжджатимуть на Київ, незважаючи на те, що район знаходився під окупацією і там є проблеми з мостами та дорогами", – розповідає сайту "Сьогодні" голова Асоціації перевізників Київської області Олексій Павленко.

Наразі перевізники зазнають складнощів через те, що внаслідок обстрілів та боїв у Київській області було знищено дуже багато рухомого складу. Особливо в Ірпені, де згорів парк нових маршруток.

На дорогах було дуже багато уламків, через які в автобусах, які першими вийшли на маршрути, було пошкоджено шини.

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Також є потреба у водіях маршруток, багато з них зараз задіяні у територіальній обороні та воюють на фронті.

Потрібна окрема смуга

В Асоціації зазначають, що перевізники витрачають багато часу на блокпостах біля столиці.

"Ми хочемо просити владу, щоб було виділено окрему смугу для проїзду громадського транспорту. Це необхідно для зручного та швидкого проїзду блокпостів, де проводиться перевірка документів. На це витрачається дуже багато часу, оскільки маршрутки стоять у загальній черзі. Враховуючи потоки автотранспорту, який повертається до Києва, із цим є певні складнощі", – зазначає Олексій Павленко.

Наразі перевозять здебільшого співробітників, які працюють на об'єктах критичної інфраструктури – ремонтники, медики, електрики, співробітники хлібзаводів. І важливо, щоби вони не затримувалися в дорозі.

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Проїзд подорожчає до 19 гривень

Мешканці Петропавлівської Борщагівки повідомляють, що проїзд у маршрутках №903 з 14 квітня подорожчає до 19 гривень. Про це пасажирів інформують за допомогою оголошень у салонах автобусів.

Раніше подорож від села Петропавлівська Борщагівка до станції метро "Академмістечко" обходилася пасажиру у 13 гривень. Вартість проїзду по селу залишається колишньою – 10 гривень .

Новина викликала масу невдоволення у жителів Петропавлівської Борщагівки. Деякі пишуть, що треба пересідати на скутери та велосипеди, мовляв, зараз жодних зарплат не вистачить, щоб кататися на маршрутках за такою ціною. До речі, багато хто каже, що ходитиме пішки від села до станції метро – 7 кілометрів.

Чому дорожчає проїзд

Перевізники неохоче коментують подорожчання. Вони запевняють, що це вимушений захід і жодного надприбутку від подорожчання вони не отримають.

"Я навіть не хочу коментувати питання тарифів. У країні триває війна, а люди через 6 гривень починають торгуватися, особливо диванні експерти. Пасажиропотік відсутній, немає чіткої економіки, нема чим ремонтувати автобуси, солярка стала справжнім дефіцитом. Як інакше здійснювати перевезення? Ми всі зараз у таких умовах, що треба виживати. Нехай критикани, яким не подобаються такі тарифи, беруть кредити, купують автобуси та возять людей", – обурюється Олексій Павленко.

За його словами, щодня автобус із Борисполя проїжджає 400 кілометрів за маршрутом. Для цього йому потрібне 60 літрів палива. За нинішніми цінами – це 2400 гривень.