Прохладно и облачно: прогноз погоды в Киеве на 25 октября (карта)

В понедельник в Киеве ожидается прохладная погода/Коллаж: Сегодня
В понедельник, 25 октября, в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков. В то же время синоптики дали прогноз погоды на новогодние праздники.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В течение дня в столице Украины столбики термометров будут колебаться от + 7 до + 9 градусов тепла. Ветер — юго-западный, 3-8 м/с. Ожидается переменная облачность.
Аномально холодный сентябрь
Метеорологическая осень пришла в Киев лишь во второй половине сентября. Несмотря на то, что сентябрь — осенний месяц, метеорологическая осень началась в Киеве лишь 19 числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже +15 градусов.
По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составила +13,6 градуса, что ниже климатической нормы 1991-2020 годов на 1,3 градуса.
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