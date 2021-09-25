Протаранил авто патрульных: под Киевом произошло тройное ДТП (фото)

Происшествие случилось на Брест-Литовском шоссе / Фото: Коллаж: Сегодня

На въезде в Киев произошло ДТП – микроавтобус протаранил патрульное авто, которое стояло на обочине. Травмы получили четыре человека, в их числе двое полицейских, которые как раз выходили из машины.

Об этом сообщают "Вартові еспресо" в Facebook.

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На Брест-Литовском шоссе патрульные полицейские на Toyota Corolla остановили автомобиль Skoda белорусской регистрации.

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В тот момент, когда патрульный выходил из машины в зад полицейской машины врезался микроавтобус Ford Transit. От удара копа отбросило от машины, а авто продолжило движение и врезалось в Skoda, которая стояла впереди.

Автомобиль полицейских сильно пострадал / Фото: Facebook

В результате ДТП пострадал пассажир с Ford Transit, двое полицейских и человек со Skoda. Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Свидетели говорят, что водитель Ford находился в состоянии алкогольного опьянения. Должны провести экспертизу.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Мы писали, что в Польше 7 сентября в результате ДТП пострадали семеро украинцев.

А в Ровенской области в ДТП попал рейсовый автобус сообщением Киев – Вроцлав. В больницу попали 23 человека.

Также напомним, в Одесской области на трассе Киев – Одесса рейсовый автобус сообщением Киев – Кишинев столкнулся с грузовиком. В результате один человек погиб, еще шестеро пострадали.