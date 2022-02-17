Протащила на фаркопе около километра: под Киевом произошло жуткое ДТП (фото)

В Боярке ищут свидетелей аварии / Фото: Коллаж: Сегодня

17 февраля в Боярке (Киевская область) 41-летняя водитель автомобиля Кіа Sorento не заметила, что за фаркоп ее автомобиля капюшоном зацепился бездомный, поэтому протащила его автомобилем около километра.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.

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Так, пострадавший без сознания госпитализирован в Киевскую областную клиническую больницу.

"После установления всех обстоятельств ДТП правоохранители предоставят правовую квалификацию происшествия. Полицейские устанавливают личность потерпевшего мужчину: на вид 40-45 лет, был в темной одежде. Полиция Фастовской области обращается к гражданам, если вам известна любая информация по данному автопроисшествию, звоните по телефону на спецлинию полиции "102", - говорится в сообщении.

Пострадавший в больнице, его личность устанавливают / Фото: Нацполиция

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Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

управление в состоянии опьянения – 5%.

К тому же названы основные виды ДТП:

столкновение;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части и опрокидывание транспортного средства.

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