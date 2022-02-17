Протягла на фаркопі близько кілометра: під Києвом сталася страшна ДТП (фото)

У Боярці шукають свідків аварії / Фото: Колаж: Сьогодні
17 лютого у Боярці (Київська область) 41-річна водій автомобіля Кіа Sorento не помітила, що за фаркоп її автомобіля капюшоном зачепився безхатченко, тому протягла його автомобілем близько кілометра.
Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції області в Facebook.
Так, потерпілий непритомним госпіталізований до Київської обласної клінічної лікарні.
"Після встановлення усіх обставин ДТП правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події. Наразі поліцейські встановлюють особу потерпілого чоловіка: на вигляд 40-45 років, був у темному одязі. Поліція Фастівщини звертається до громадян, якщо вам відома будь-яка інформація стосовно даної автопригоди, телефонуйте на спецлінію поліції "102", – йдеться у повідомленні.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- управління у стані сп'яніння – 5%.
До того ж названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд з проїжджої частини та перекидання транспортного засобу.
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