Прыгнул с моста. В Киеве умер подросток, родители которого скончались от COVID-19 (видео)

На фото: слева - погибший Денис Родиков, справа - его семья. Коллаж "Сегодня"
Сегодня, 18 мая, в 6 утра в больнице умер 15-летний Денис Родиков. Вчера утром парень ушел из дома в Фастовском районе, оставив в соцсетях сообщение о том, что намерен покончить жизнь самоубийством. А позже полиция установила, что парень спрыгнул с моста в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.
Поиски несовершеннолетнего начали сразу после того как он ушел из дома, не дожидаясь подтверждения его исчезновения.
Парень для маскировки выбросил верхнюю одежду по дороге, в поселке Калиновка.
"В Киеве парень прыгнул с моста на бетонный тротуар. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. Утром юноша скончался", - говорится в сообщении.
По данному факту полиция Киевщины открыла уголовное производство по ст. 120 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины.
Как стало известно, родители 15-летнего Дениса умерли недавно от COVID-19. У них осталось 12 детей. Супруги были основателями детского дома семейного типа и воспитывали пятерых биологических и семерых приемных детей.
После смерти родителей старшая дочь, которая уже является совершеннолетней, вместе с мужем решили взять опекунство над несовершеннолетними братьями и сестрами.
Сайт "Сегодня" рассказывал о семье Родиковых, которая в 2014-м с десятью детьми (пятью своими и пятью приемными) бежала из оккупированной Макеевки на подконтрольную Украине территорию и поселилась в Красной Мотовиловке Фастовского района на Киевщине в местном доме престарелых.
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