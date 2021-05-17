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В Киеве несовершеннолетний парень прыгнул с моста

17 мая, 16:07

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Парень родом с Фастовщины – ушел из дома рано утром

В Киеве сегодня 15-летний парень прыгнул с моста. Как оказалось, еще рано утром он ушел из дома, предварительно написав родным записку.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области в Facebook.

Парень ушел из дома в селе Липовый Скиток, что на Фастовщине, предварительно написав о том, что намерен покончить жизнь самоубийством.

Позже в полицию поступило сообщение о том, что в Киеве 15-летний парень прыгнул с моста.

"На место происшествия прибыли патрульные полицейские Киева и медики. Врачи госпитализировали юношу в больницу, сейчас он находится в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

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Потерпевшим оказался пропавший на Фастовщине несовершеннолетний.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 120 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы сообщали, что в Хмельницкой области спасли девушку, которую унесло от берега на надувном матрасе. Она не могла самостоятельно выбраться из воды.

Также напомним, количество погибших на водоемах Украины продолжает расти. Так, по состоянию на 27 июля на водных объектах с начала месяца погибли более 200 человек, из них 22 ребенка.

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