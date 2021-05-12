Пьяное ДТП в Киеве – перевернулась бетономешалка (фото)

Помимо усиленного в часы пик трафика ситуацию усугубляют ДТП, на Борщаговке утром перевернулась бетономешалка, что затруднило движение

В Киеве на проспекте Леся Курбаса произошло ДТП. Водитель, предварительно пьяный, не справился с управлением и перевернулся.

Как сообщают журналисты "Сегодня", мужчину уже осмотрели медики – отделался легкими ушибами и синяками.

Точные причины аварии должны установить следователи, которых сейчас ждут. Кроме водителя никто не пострадал.

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Движение по улице сейчас затруднено, но уже открыто.

Ранее мы сообщали, что в центре Киева столкнулось два авто. В результате столкновения пострадал пешеход, а также один из водителей. Их в срочном порядке госпитализировали медики.

Также напомним, под Киевом пьяный водитель сбил подростка.