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Вылетел на тротуар и сбил дедушку: в центре Киева столкнулось два авто (фото)

6 мая, 14:30

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Мужчину и женщину в срочном порядке госпитализировали с тяжелыми травмами

В Киеве 6 мая произошло серьезное ДТП. В результате столкновения двух иномарок пострадал пешеход, а также один из водителей. Их в срочном порядке госпитализировали медики.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

На бульваре Леси Украинки Toyota Prado протаранил автомобиль Fiat, который в это время начал разворот и его вынесло на тротуар.

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"Fiat крутился и врезался в столб, а также сбил пешехода. Дедушку в тяжелом состоянии госпитализировали", - говорится в сообщении.

Как пишут в Сети, пострадал не только пешеход, но и женщина-водитель из Fiat.

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По предварительной информации их обоих госпитализировали.

Напомним, ранее в страшном ДТП в центре Киева погибла 18-летняя девушка.

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Кроме того, в Тернопольской области столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии пострадала девочка.

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