Пытался сбежать: в аэропорту "Киев" задержали руководителя Продовольственно-зерновой госкорпорации (фото)

Сумма убытков причиненных государству составляет более 57 млн долларов США / Фото: коллаж "Сегодня"
В пятницу, 13 августа, в аэропорту "Киев" правоохранители задержали руководителя ГПЗКУ и владельца нескольких частных предприятий.
Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.
"Чиновника задержали оперативники Департамента стратегических расследований в аэропорту "Жуляны" утром, 13 августа. Подобным образом он пытался избежать ответственности. Кроме того, вместе с ним задержали и его сообщника" , – говорится в сообщении.
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Что ему грозит?
Следователи Главного следственного управления Национальной полиции уже сообщили о подозрении руководителю корпорации и владельцу нескольких предприятий по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас правоохранители проводят следственные действия. Также готовят ходатайство в суд для избрания обоим подозреваемым меры пресечения.
Напомним, что Нацполиция разоблачила факты масштабного злоупотребления должностных лиц "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины". Сумма ущерба составляет более 57 млн долларов США.
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