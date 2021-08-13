Пытался сбежать: в аэропорту "Киев" задержали руководителя Продовольственно-зерновой госкорпорации (фото)

Сумма убытков причиненных государству составляет более 57 млн долларов США / Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 13 августа, в аэропорту "Киев" правоохранители задержали руководителя ГПЗКУ и владельца нескольких частных предприятий.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"Чиновника задержали оперативники Департамента стратегических расследований в аэропорту "Жуляны" утром, 13 августа. Подобным образом он пытался избежать ответственности. Кроме того, вместе с ним задержали и его сообщника" , – говорится в сообщении.

Что ему грозит?

Следователи Главного следственного управления Национальной полиции уже сообщили о подозрении руководителю корпорации и владельцу нескольких предприятий по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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Фото: пресс-служба Нацполиции

Сейчас правоохранители проводят следственные действия. Также готовят ходатайство в суд для избрания обоим подозреваемым меры пресечения.

Напомним, что Нацполиция разоблачила факты масштабного злоупотребления должностных лиц "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины". Сумма ущерба составляет более 57 млн долларов США.

Фото: пресс-служба Нацполиции

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