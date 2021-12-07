Расчленили и сожгли. Под Киевом нашли мертвой пропавшую девушку (видео)

В Киевской области нашли тело 23-летней жительницы Ужгорода, которая пропала 10 дней назад. Она уехала в столицу в гости с сыном и не вернулась.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Закарпатской области в Facebook.

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C заявлением об исчезновении 23-летней дочери обратилась жительница Хуста. Женщина рассказала, что ее дочь уже более 10 дней не выходит на связь и оставила без присмотра своего маленького ребенка.

"Выяснилось, что 20 ноября девушка вместе со своим 2-летним сыном поездом приехала в столицу, после чего гостила у своих знакомых в Киевской области. По адресу в квартире 25-летнего мужчины оперативники и следователи полиции Закарпатья провели санкционированный судом обыск. В ходе следственного действия он заметно нервничал, представился чужим именем и даже предъявил правоохранителям поддельный паспорт", – говорится в сообщении.

На фото Неля Гелеван / Фото: mukachevo.net

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Его поведение стало понятно, когда в квартире копы нашли документы 23-летней закарпатки и останки тела человека, которые, вероятно, также принадлежат пропавшей девушке.

Что произошло

Девушка с ребенком действительно гостила у парня. Вместе с ними находилась еще одна их общая знакомая. В ночь с 21 на 22 ноября они вместе употребляли наркотики, а дальше – загадочная смерть закарпатки.

"Во время допроса фигурант признался, что вместе с сообщницей решили избавиться от тела умершей. Используя парики и другие средства маскировки, они приобрели в одном из магазинов уголь и химическое вещество. После этого дождались ночи, завернули умершую в ковер и вывезли в лесную местность, где расчленили и подожгли тело. Останки облили химическим веществом и зарыли", – добавляют в полиции.

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Избавившись от тела, чтобы максимально скрыть следы, девушка отвезла ребенка умершего в Ужгород и оставила мальчика в квартире, где он и проживал вместе с мамой. С мобильного телефона умершей она написала сообщение отцу ребенка, чтобы тот забрал сына к себе. После этого женщина сразу же покинула пределы страны.

Что им грозит

В настоящее время задержанный подозревается в совершении наркопреступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения денежного залога в размере 1 094 500 гривен.

По выводам специалистов, которые будут проводить экспертные исследования изъятых останков тела и устанавливать причину смерти, будет решаться вопрос о сообщении ему о подозрении в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство.

Досудебное расследование по делу продолжается.

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