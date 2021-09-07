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В Киевском метро внезапно умер мужчина

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
7 сентября, 17:29
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Точная причина будет установлена после проведения экспертизы
На одной из станций подземки умер мужчина. Фото: коллаж "Сегодня"
На одной из станций подземки умер мужчина. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня на станции метро "Политехнический институт" внезапно скончался мужчина. Как сообщает корреспондент "Сегодня", пожилому человеку стало плохо в вестибюле станции.

"Мужчине 1959 года рождения стало плохо. Он скончался до прибытия медиков в вестибюле станции. Медикам пришлось уже констатировать смерть. Точная причина будет установлена после проведения экспертизы", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киева.

Смерть в столичной подземке

Это не первая смерть в киевском метро. Ранее на станции метро "Выдубичи" в Киеве умер мужчина.

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Тело запаковали в специальный черный мешок и уложили на лавочку, где обычно отдыхают пассажиры. Там же находилась сумка, которую нес погибший.

Еще один случай произошел с доставщиком еды в столичном метрополитене. ЧП произошло в переходе между станциями "Майдан Незалежности" и "Крещатик".

Ранее мы писали, что в метро Киева внезапно умер мужчина.

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Напомним, в тоннеле между станциями "Выдубичи" и "Славутич" погиб зацепер. Погибшему было 29 лет, это житель Ужгорода. Он залез на крышу поезда и не удержался.

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