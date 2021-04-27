"Разрешал" работать ресторанам в локдаун: в Киеве поймали чиновника полиции на взятке (фото)

За неделю работы заведения полицейский требовал до 20 тысяч гривен

В Киеве разоблачили чиновника полиции, который вместо контроля за карантинными ограничениями во время пандемии за деньги "разрешал" работу развлекательных заведений и общественного питания.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР Киева.

По предварительной информации, заместитель начальника одного из районных управлений полиции в Киеве требовал от 5000 до 20 000 гривен за неделю работы у руководителей заведений.

"За эти деньги он обещал не препятствовать работе учреждений и не привлекать к административной ответственности за нарушение норм карантина. Полицейский был задержан при получении 13 000 гривен неправомерной выгоды. Ранее следователи ГБР задокументировали получение полицейским 25 000 гривен неправомерной выгоды. В рамках следственных действий проводятся обыски по месту работы задержанного", – говорится в сообщении ведомства.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее мы писали, что в Киеве в разгар локдауна работали ночные клубы и ресторан.

Напомним, что начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что уже на следующей неделе Киев может выйти из красной зоны.