Разрушили памятник архитектуры? Что не так с реставрацией "Дома со змеями" в Киеве

На здании хотят вернуть утраченные декоративные элементы / Коллаж "Сегодня"

В Киеве идет большая реконструкция "Дома со змеями" на Большой Житомирской, 32. Она началась в ноябре. На сегодняшний день некоторые жители города недовольны реконструкцией.

Об этом сообщает общественный деятель Елена Терещенко.

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Дом разбили?

Легендарный "Дом со змеями и каштанами" на Большой Житомирской, 32 полностью разбит, утверждает Елена Терещенко.

"Неужели процесс реставрации может выглядеть схожим образом? Не для того мы годами отстаивали этот совершенно невероятный памятник архитектуры работы Ледоховского, заводили уголовные производства, отлавливали неустановленных лиц, которые пытались ее крушить, чтобы сейчас ее уничтожали прямо посреди белого дня?", – добавляет женщина.

По словам общественного деятеля, на месте отсутствуют информационные стенды с описанием того, что происходит.

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"Никакого информационного стенда с описанием того, что сейчас происходит с фасада даже не установлено. Подобные "работы" вызывают огромную общественную обеспокоенность! Глядя на три полностью уничтоженных окна третьего этажа, вместо которых теперь красуется огромная дыра, возникают огромные вопросы на предмет происходящего! Но точно не реставрация", – утверждает Елена Терещенко.

"Дом со змеями и каштанами". Фото: Елены Терещенко

"Дом со змеями и каштанами". Фото: Елены Терещенко

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Начало реставрации

В Киеве в ноябре началась реконструкция "Дома со змеями". На нем начали демонтировать более позднюю пристройку. Также в процессе хотят вернуть утраченные декоративные элементы.

"У некоторых начало реставрации вызвало не понимание, а ощущение "измены", ведь рабочие начали сносить целый этаж в доме. Однако, как оказалось, проектом предусматривается демонтаж этажа, построенного в 1945 году, через который уничтожили аттики – устраиваемые над карнизом стенки, украшенные рельефными композициями", – пишут в Сети.

В процессе реставрации аварийное здание планируют не просто отремонтировать, а вернуть утраченные декоративные элементы.

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