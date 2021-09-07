Ремонт в Лукьяновском СИЗО: в Минюсте показали фото камер до и после

Как теперь выглядят камеры в столичном СИЗО. Фото: коллаж "Сегодня"
Продолжаются ремонтные работы в камерах киевского следственного изолятора. Осуществляют их за счет поступлений денег за платные камеры с особыми условиями.
Фотографиями поделились в Министерстве юстиции Украины в Facebook.
Согласно данным чиновников, за 27 тысяч гривен в Лукьяновке кардинально изменили вид прогулочного дворика №42.
"На этот раз было отремонтировано не только очередную камеру, но и прогулочную площадку в СИЗО", – говорится в сообщении.
Платные камеры в СИЗО
В 2020 году Минюст запустил экспериментальный проект – за деньги начал предоставлять улучшенные условия проживания и питания для заключенных. Первые платные камеры появились в Киевском изоляторе, затем их открыли во Львове и Чернигове.
Что находится в платной камере:
- обычная или двухъярусная кровать с деревянными быльцами;
- стол и стулья;
- шкаф для одежды;
- огороженный санузел;
- полка;
- смеситель и умывальник;
- телевизор с подставкой;
- микроволновка;
- урна;
- инвентарь для уборки.
Интересно, что размер оплаты зависит от срока пребывания в камере: в Киеве – 2000 гривен за сутки, 8000 гривен за неделю и 12 000 гривен за месяц.
Как выглядят изнутри VIP-камеры в Черновицком СИЗО, смотрите в сюжете: