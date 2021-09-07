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Ремонт в Лукьяновском СИЗО: в Минюсте показали фото камер до и после

Ольга Кравченко
7 сентября, 16:53
В Министерстве юстиции улучшают условия содержания людей в СИЗО

Как теперь выглядят камеры в столичном СИЗО. Фото: коллаж "Сегодня"

Продолжаются ремонтные работы в камерах киевского следственного изолятора. Осуществляют их за счет поступлений денег за платные камеры с особыми условиями.

Фотографиями поделились в Министерстве юстиции Украины в Facebook.

Согласно данным чиновников, за 27 тысяч гривен в Лукьяновке кардинально изменили вид прогулочного дворика №42.

Прогулочный дворик. Фото: Минюст/Facebook

"На этот раз было отремонтировано не только очередную камеру, но и прогулочную площадку в СИЗО", – говорится в сообщении.

Камеры в СИЗО. Фото: Минюст/Facebook

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Платные камеры в СИЗО

В 2020 году Минюст запустил экспериментальный проект – за деньги начал предоставлять улучшенные условия проживания и питания для заключенных. Первые платные камеры появились в Киевском изоляторе, затем их открыли во Львове и Чернигове.

Что находится в платной камере:

  • обычная или двухъярусная кровать с деревянными быльцами;
  • стол и стулья;
  • шкаф для одежды;
  • огороженный санузел;
  • полка;
  • смеситель и умывальник;
  • телевизор с подставкой;
  • микроволновка;
  • урна;
  • инвентарь для уборки.

Интересно, что размер оплаты зависит от срока пребывания в камере: в Киеве – 2000 гривен за сутки, 8000 гривен за неделю и 12 000 гривен за месяц.

Как выглядят изнутри VIP-камеры в Черновицком СИЗО, смотрите в сюжете:

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