Ремонт в Лук'янівському СІЗО: в Мін'юсті показали фото камер до і після

Як тепер виглядають камери в столичному СІЗО. Фото: колаж "Сьогодні"

Тривають ремонтні роботи в камерах київського слідчого ізолятора. Здійснюють їх за рахунок надходжень грошей за платні камери з особливими умовами.

Фотографіями поділилися в Міністерстві юстиції України в Facebook.

Згідно з даними чиновників, за 27 тисяч гривень в Лук'янівці кардинально змінили вигляд прогулянкового дворика №42.

Прогулянковий дворик. Фото: Мін'юст/Facebook

"Цього разу було відремонтовано не лише чергову камеру, але й прогулянковий майданчик у СІЗО", – йдеться в повідомленні.

Камери в СІЗО. Фото: Мін'юст/Facebook

Реклама

Платні камери в СІЗО

У 2020 році Мін'юст запустив експериментальний проєкт – за гроші почав надавати поліпшені умови проживання і харчування для ув'язнених. Перші платні камери з'явилися в Київському ізоляторі, потім їх відкрили на Львівщині та Чернігівщині.

Що знаходиться в платній камері:

звичайна або двох'ярусна ліжко з дерев'яними бильцями;

стіл і стільці;

шафа для одягу;

обгороджений санвузол;

полиця;

змішувач і умивальник;

телевізор з підставкою;

мікрохвильовка;

урна;

інвентар для прибирання.

Цікаво, що розмір оплати залежить від терміну перебування в камері: у Києві – 2000 гривень за добу, 8000 гривень за тиждень і 12 000 гривень за місяць.

Як виглядають зсередини VIP-камери в Чернівецькому СІЗО, дивіться в сюжеті: