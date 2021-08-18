Репетиция парада. В центре Киева вооруженный человек прорвался на перекрытую улицу

На улице Саксаганского репетируют парад. Фото: коллаж "Сегодня"

В центре Киева произошел инцидент. Улица Саксаганского была перекрыта в связи с репетицией празднования 30-летия независимости Украины. За ограждение прорвался неизвестный человек с оружием.

Об этом сообщили в эфире телеканала "Украина 24".

По предварительной информации, правоохранители сразу же его задержали. Мотивы и детали происшествия пока неизвестны.

Планы на День Независимости

В Киеве на День Независимости Украины будет три колонны на Крещатике – пешая, воздушная и механизированная.

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Пешую колонну сводных парадных расчетов Нацгвардии Украины будут представлять сразу четыре "коробки":

кинологическое подразделение со служебными собаками;

военнослужащие специального учебно-тренировочного батальона "Почетный Караул";

курсанты Национальной академии;

сводный оркестр.

В нынешнем военном параде в столице примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

Ранее мы сообщали, что военный парад далеко не единственная культурная программа на 30-летие независимости Украины. Президент Владимир Зеленский рассказал, что День Независимости будем праздновать три дня.