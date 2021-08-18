Репетиция парада. В центре Киева вооруженный человек прорвался на перекрытую улицу

На улице Саксаганского репетируют парад. Фото: коллаж "Сегодня"
В центре Киева произошел инцидент. Улица Саксаганского была перекрыта в связи с репетицией празднования 30-летия независимости Украины. За ограждение прорвался неизвестный человек с оружием.
Об этом сообщили в эфире телеканала "Украина 24".
По предварительной информации, правоохранители сразу же его задержали. Мотивы и детали происшествия пока неизвестны.
Планы на День Независимости
В Киеве на День Независимости Украины будет три колонны на Крещатике – пешая, воздушная и механизированная.
Пешую колонну сводных парадных расчетов Нацгвардии Украины будут представлять сразу четыре "коробки":
- кинологическое подразделение со служебными собаками;
- военнослужащие специального учебно-тренировочного батальона "Почетный Караул";
- курсанты Национальной академии;
- сводный оркестр.
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В нынешнем военном параде в столице примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.
Ранее мы сообщали, что военный парад далеко не единственная культурная программа на 30-летие независимости Украины. Президент Владимир Зеленский рассказал, что День Независимости будем праздновать три дня.