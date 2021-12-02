Решал вопрос за взятку. В Киеве будут судить чиновника КГГА

В столице будут судить чиновника КГГА / Фото: Коллаж: Сегодня

Прокуратурой Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении начальника управления Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киева КГГА. Его разоблачили на получении взятки.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Facebook.

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Чиновник потребовал у мужчины взятку за то, что он закроет глаза на нарушение требований законодательства в сфере строительных норм, которые возможно были допущены при проведении реконструкции нежилого помещения по улице Крутой спуск в Киеве.

"Должностное лицо задержали сразу после получения 2000 долларов США неправомерной выгоды. В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде залога. На имущество должностного лица наложен арест с целью обеспечения конфискации имущества", – говорится в сообщении.

Чиновника поймали на горячем / Фото: пресс-служба прокуратуры

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Взятка в банках на огороде

9 августа 2016 года Чаус был задержан при получении взятки в $150 000, за которые он должен был вынести мягкий приговор в деле по торговле наркотиками. В ходе обыска у него в загородном доме выяснилось, что свои взятки судья закапывал в литровых банках на огороде.

Тогда арестовать судью не смогли, так как Верховная Рада не дала на это разрешения, что требовалось по существующим на то время законам. На следующий день судья не пришел на работу и сбежал. Его обнаружили в Молдове, где он попросил политического убежища.

30 июля этого года Николая Чауса обнаружили в сельсовете одного из сел Винницкой области. Он заявил, что его похитили и увезли из Молдовы. А затем начался настоящий сериал: полиция собиралась передать судью НАБУ, но его неожиданно перехватила СБУ и повезла в Киев. Дошло до того, что антикоррупционеры на трассе преследовали машину СБУ и требовали остановки.

6 августа НАБУ показало видео момента вручения взятки Чаусу.

Во время избрания меры пресечения Чаус раскрыл неожиданные детали "дела банки с деньгами". Судья вспомнил события 2008 года, в которых якобы был замешан нынешний директор НАБУ Артем Сытник, и объяснил, как это связано с его уголовным делом.

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