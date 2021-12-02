Вирішував питання за хабар. У Києві судитимуть чиновника КМДА

У столиці судитимуть чиновника КМДА / Фото: Колаж: Сьогодні

Прокуратурою Києва направлено до суду обвинувальний акт стосовно начальника управління Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю Києва КМДА. Його викрили на отримання хабара.

Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Києва. Facebook .

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Чиновник зажадав у чоловіка хабара за те, що він заплющить очі на порушення вимог законодавства у сфері будівельних норм, які, можливо, були допущені при проведенні реконструкції нежитлового приміщення по вулиці Крутий узвіз у Києві.

"Посадовця затримали одразу після одержання 2000 доларів США неправомірної вигоди. Наразі щодо обвинуваченого застосовано запобіжний захід у вигляді застави. На майно посадовця накладено арешт з метою забезпечення конфіскації майна", – йдеться у повідомленні.

Чиновника зловили на гарячому / Фото: пресс-служба прокуратуры

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Хабар у банках на городі

9 серпня 2016 року Чаус був затриманий при отриманні хабара в $150 000, за які він мав винести м'який вирок у справі з торгівлі наркотиками. У ході обшуку в його заміському будинку з'ясувалося, що свої хабарі суддя закопував у літрових банках на городі.

Тоді заарештувати суддю не змогли, оскільки Верховна Рада не дала на це дозволу, що потрібно за існуючими на той час законами. Наступного дня суддя не прийшов на роботу та втік. Його виявили у Молдові, де він попросив політичного притулку.

30 липня цього року Миколу Чауса виявили у сільраді одного із сіл Вінницької області. Він заявив, що його викрали та відвезли з Молдови. А потім розпочався справжній серіал: поліція мала намір передати суддю НАБУ, але його несподівано перехопила СБУ та повезла до Києва. Дійшло до того, що антикорупціонери на трасі переслідували машину СБУ та вимагали зупинки.

6 серпня НАБУ показало відео моменту вручення хабара Чаусу.

Під час обрання запобіжного заходу Чаус розкрив несподівані деталі "справи банки з грошима". Суддя згадав події 2008 року, в яких нібито було замішано нинішнього директора НАБУ Артема Ситника, і пояснив, як це пов'язано з його кримінальною справою.

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