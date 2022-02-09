Резкое потепление: погода в Украине 9 февраля

В Украине повысится температура/Фото: коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в среду, 9 февраля, будет без осадков. В этот день почти по всей стране ожидается "плюсовая" температура. Порывы ветра будут достигать 12 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня в Украине ни снега, ни дождя не прогнозируют. Во всех областях ожидается переменная облачность. Ветер — северо-западный, 7-12 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться в пределах 3-7 градусов тепла. На востоке прогнозируется от -1 до +2 градусов.

В северных регионах – 2-5 градусов тепла. На юге ожидается 2-6 градусов выше нуля.

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В Киеве осадков не прогнозируют, +3-5 градусов, а в Симферополе тоже будет сухо – 3-5 градусов тепла.

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

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Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.