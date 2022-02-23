Рост смертности и новая опасность: все о COVID-19 в Киеве

Медики утверждают, что CОVID-19 вызывает психические расстройства / Коллаж "Сегодня"

В Киеве за прошедшие сутки умерли от коронавируса на 25 человек больше, чем 22 февраля. Статистика растет, а медики фиксируют, что люди, которые переболели COVID-19, намного чаще подвергаются депрессии и психическим расстройствам.

Сайт "Сегодня" собрал всю информацию о ситуации с коронавирусом в Киеве.

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Статистика COVID-19

В Киеве за сутки медики зафиксировали 3 699 подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Также вылечились от COVID-19 за 22 февраля 3 007 людей, а вот умерли от инфекции 33 жителя столицы. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 441 459.

Оранжевая зона в столице

Киев сейчас находится в оранжевой зоне карантинных ограничений. До этого две недели Киев был "желтым".

В оранжевой зоне запрещено:

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посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников;

работа учебных заведений, в которых вакцинировано менее 100% персонала;

проведение массовых мероприятий;

работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;

работа заведений общепита (кроме работы на вынос и доставки);

работа спортзалов, бассейнов;

деятельность заведений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений);

межобластные и международные перевозки.

Также в этой зоне местные органы власти могут самостоятельно вводить дополнительные ограничения.

COVID-19 может повлиять на психику

Люди, которые переболели коронавирусом, на 35% чаще страдали тревожными расстройствами и почти на 40% чаще подвергались депрессии, чем другие респонденты.

У таких пациентов на 41% чаще наблюдались проблемы со сном и на 80% чаще нейрокогнитивный спад, проявляющийся в забывчивости, спутанности сознания, отсутствии сосредоточенности и других нарушениях.

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Одна из гипотез свидетельствует, что вирус может проникать в головной мозг и разрушать клеточные и нейронные связи, тем самым вызывая психические расстройства.

Главные симптомы опасного штамма у детей

"Омикрон" все чаще поражает украинцев. Новый штамм фиксируют и у детей.

резкое повышение температуры;

насморк и заложенность носа;

"сухое" горло, когда оно першит и печет (у маленьких детей от этого ухудшается аппетит).

Среди характерных проявлений заболевания — в течение первых двух дней после заражения у ребенка плохо сбивается температура.

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