Зростання смертності та нова небезпека: все про COVID-19 у Києві

Медики стверджують, що CОVID-19 викликає психічні розлади / Колаж "Сьогодні"
У Києві минулої доби померли від коронавірусу на 25 осіб більше, ніж 22 лютого. Статистика зростає, а медики фіксують, що люди, які перехворіли на COVID-19, набагато частіше піддаються депресії та психічним розладам.
Сайт "Сьогодні" зібрав усю інформацію про ситуацію з коронавірусом у Києві.
Статистика COVID-19
У Києві за добу медики зафіксували 3 699 підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Також вилікувалися від COVID-19 за 22 лютого 3 007 людей, а ось померли від інфекції 33 жителі столиці. Підтверджених випадків захворювання на сьогоднішній день – 441 459.
"Помаранчева зона" у столиці
Київ зараз перебуває у "помаранчевій зоні" карантинних обмежень. До цього два тижні Київ був "жовтим".
В "помаранчевій зоні" заборонено:
- відвідування навчальних закладів, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% учнів та працівників;
- робота навчальних закладів, де вакциновано менше 100% персоналу;
- проведення масових заходів;
- робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
- робота закладів громадського харчування (крім роботи на винесення та доставки);
- робота спортзалів, басейнів;
- діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних та соціальних закладів);
- міжобласні та міжнародні перевезення.
Також у цій зоні місцеві органи влади можуть самостійно запроваджувати додаткові обмеження.
COVID-19 може вплинути на психіку
Люди, які перехворіли на коронавірус,на 35% частіше страждали на тривожні розлади і майже на 40% частіше зазнавали депресії, ніж інші респонденти.
У таких пацієнтів на 41% частіше спостерігалися проблеми зі сном і на 80% частіше нейрокогнітивний спад, що виявляється у забудькуватості, сплутаності свідомості, відсутності зосередженості та інших порушеннях.
Одна з гіпотез свідчить, що вірус може проникати в головний мозок та руйнувати клітинні та нейронні зв'язки, тим самим викликаючи психічні розлади.
Головні симптоми небезпечного штаму у дітей
"Омікрон" дедалі частіше вражає українців. Новий штам фіксують у дітей.
- різке підвищення температури;
- нежить і закладеність носа;
- "Сухе" горло, коли воно першить і пече (у маленьких дітей від цього погіршується апетит).
Серед характерних проявів захворювання протягом перших двох днів після зараження у дитини погано збивається температура.