С ножом на банк: в Киеве задержан налетчик

В районный отдел полиции Днепровского района поступило сообщение, что в отделении банка мужчина угрожает работникам ножом. Коллаж: "Сегодня"

В четверг, 30 сентября, на улице Евгения Сверстюка (Днепровский район) мужчина угрожал ножом сотрудникам отделения одного из украинских банков. На место происшествия прибыла охранная служба и полиция. С помощью газового баллончика мужчина был обезврежен и задержан.

Об этом сообщает Telegram-канал Реальный Киев.

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Около 15:00 в районный отдел полиции Днепровского района поступило сообщение, что в отделении банка по улице Евгения Сверстюка мужчина угрожает работникам ножом. На место происшествия сразу были направлены несколько машин охранной фирмы и полиции.

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По словам управляющего банка, неизвестный мужчина зашел в отделение банка и пытался провести операцию по своей карточке. После того, как ему это не удалось, он достал нож и начал размахивать им.

Сотрудники банка сразу нажали на "красную кнопку", затем с помощью газового баллончика мужчина был обезврежен и задержан.

В Киеве 21-летний директор турфирмы украл более полумиллиона из госбанка

Ранее мы сообщали, что в Киеве задержали 21-летнего руководителя туристической фирмы, который обокрал государственный банк на 630 тысяч гривен.

Мужчина арендовал у одного из украинских госбанков платежный терминал и с его помощью совершил 138 незаконных операций. Он подставлял данные карточек иностранцев. Для этого директор турфирмы использовал услугу "эквайринг", предусматривающую дистанционное банковское обслуживание.

В финале мужчина перевел на свой счет 630 тысяч гривен. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба полиции

Директора фирмы задержали в его доме за городом. А в его авто и жилище провели обыски – полицейские изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, акт приема-передачи оборудования от банка и документацию.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Сейчас фигуранту сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Фото: пресс-служба полиции