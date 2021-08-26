Криминальный талант. В Киеве 21-летний директор турфирмы украл более полумиллиона из госбанка (фото)

За мошенничество парню грозит до 12 лет лишения свободы

Полицейские задержали мошенника в его доме, под Киевом / Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 26 августа, в Киеве задержала 21-летнего руководителя туристической фирмы, который обокрал государственный банк на 630 тысяч гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Мужчина арендовал у одного из украинских госбанков платежный терминал и с его помощью совершил 138 незаконных операций. Он подставлял данные карточек иностранцев. Для этого директор турфирмы использовал услугу "эквайринг", предусматривающую дистанционное банковское обслуживание.

В финале мужчина перевел на свой счет 630 тысяч гривен. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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Фото: пресс-служба полиции

Директора фирмы задержали в его доме за городом. А в его авто и жилище провели обыски – полицейские изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, акт приема-передачи оборудования от банка и документацию.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Сейчас фигуранту сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Фото: пресс-служба полиции

Новая схема обмана через ПриватБанк

Мошенники под видом сотрудников ПриватБанка выманивают у украинцев деньги. Для этого они используют специальное мобильное приложение, с помощью которого выводят все деньги со счетов.

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Мошенники говорят, что являются сотрудниками службы безопасности ПриватБанка и сообщают о якобы взломе счета пользователя, который происходит в данный момент. Чтобы этого избежать, мошенники просят установить на мобильный телефон специальное приложение, которое якобы защитит аккаунт.

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