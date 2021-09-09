С песнями и хороводом. В Киеве заметили необычный свадебный кортеж (видео)

Гости танцевали возле дома невесты под музыку. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня в Киеве на Троещине заметили свадебный кортеж, который гости встречали песнями и танцами. Около жилого дома в хоровод собралось несколько десятков человек.

Об этом сообщает Troeschina в Telegram.

"Вот это свадьба. Поздравляем молодых...Бальзака 68", – пишут в Сети.

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В Харькове прошла ЛГБТ-свадьба

Это не первое за сегодня интересное событие, которое связано со свадьбой. Например, в Харькове прошла "свадьба" между двумя девушками. На ступеньках Центрального дворца бракосочетаний Харькова две девушки в свадебных платьях обменялись кольцами, клятвами и бросили в толпу букет.

Поскольку в Украине однополые браки не разрешены, конечно, это был всего лишь перформанс в рамках ХарьковПрайда, который представители ЛГБТ-сообщества проводят в эти дни.

В ходе акции его участники требуют равного доступа к государственным институциям, в частности – к регистрации браков для всех людей – независимо от ориентации и пола.

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